Çavuşoğlu: Yunanistan ile geri kabul anlaşmasını durdurduk

Son dönemde tansiyonun üst düzeyde olduğu Ankara-Atina hattında sıcak bir gelişme yaşandı. Türkiye karşıtı açıklama ve uygulamalarını artıran Yunanistan'a misilleme geldi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yunanistan'la yapılan ikili geri kabul anlaşmasının durdurulduğunu açıkladı. Çavuşoğlu'nun açıklamasında gündeme gelen anlaşmanın 2016 yılında Türkiye ile Avrupa Birliği arasında imzaladığı anlaşma olmadığı, Türkiye ile Yunanistan arasındaki anlaşma olduğu ifade edildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü tarafından bir otelde Antalya, Isparta ve Burdur bölgesi gazetecilerinin katılımıyla düzenlenen “Yerel Medya Buluşmaları” toplantısına katılan Çavuşoğlu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Yunanistan’da 15 Temmuz darbe girişimine katılan darbeci askerlerin tahliye edilmesiyle ilgili soru üzerine Çavuşoğlu, Yunanistan’ın yaptığının kabul edilebilir olmadığını dile getirdi.

“İKİLİ GERİ KABUL ANLAŞMASI DURDU”

Yunanistan’ın darbelerden en çok çeken ülkelerden biri olduğuna değinen Çavuşoğlu, “Yunanistan’da hükümet gerçekten bu konuyu çözmek istiyor. Fakat aynı zamanda görüyoruz ki Yunanistan’a batıdan çok ciddi baskı var. Hele hele Yunan yargıçlara. Onlar diyor ki Yunan yargıçlar bağımsız. Ama biz biliyoruz ki onlara batıdan çok baskı var. AB ile bir göçmen anlaşması var. Bu uygulanıyor. Bir de Yunanistan ile ikili geri kabul anlaşmamız var. Şu anda o geri kabul anlaşmasını durdurduk. Son mahkeme kararından sonra da Yunanistan’a yönelik çalışmalarımıza devam edeceğiz” diye konuştu.

Çavuşoğlu’nun gündeme getirdiği anlaşmanın Türkiye ile Avrupa Birliği arasında 2016 yılında imzalanan anlaşma olmadığı belirtildi. Geçmişte Türkiye ile Yunanistan arasında imzalanan geri kabul anlaşması kapsamında Türkiye sınırlarından Yunanistan’a geçen sığınmacıları geri kabul ediyordu, aynı şekilde Yunanistan da iade ediyordu. Bundan sonraki süreçte Ankara, Türkiye’den Yunanistan’a geçen mültecileri geri kabul etmeyeceğini duyurdu.