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Çavuşoğlu-Pompeo görüşmesine ilişkin ABD’den açıklama geldi

Amerikan Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Türk Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Türkiye tarafından yapılan açıklamada, görüşmede Suriye konusu ve ikili ilişkilerin konuşulduğu açıklanmıştı. ABD'den yapılan açıklamada ise Suriye konusunun yanı sıra Rahip Brunson meselesinin de görüşmede gündeme geldiği bildirildi.

android-time 23:57 4 Eylül 2018
Haberler Dünya
Çavuşoğlu-Pompeo görüşmesine ilişkin ABD’den açıklama geldi
Amerikan Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Türk Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Türkiye tarafından yapılan açıklamada, görüşmede Suriye konusu ve ikili ilişkilerin konuşulduğu açıklanmıştı. ABD'den yapılan açıklamada ise Suriye konusunun yanı sıra Rahip Brunson meselesinin de görüşmede gündeme geldiği bildirildi.

Amerikan Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, iki bakanın gündeminde Suriye’de rejimin operasyon düzenlemesinin beklendiği İdlib ve iki ülke arasında yaşanan rahip Brunson krizi vardı.

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SURİYE KONUSUNDA GÖRÜŞ BİRLİĞİ VAR

Amerikan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert’in yaptığı yazılı açıklamada iki bakanın, Esad rejiminin İdlib’e düzenleyeceği saldırının Suriye’de çatışmaları kabul edilemez şekilde tırmandıracağı konusunda görüş birliği içinde oldukları belirtildi.

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ABD’DE BRUNSON ISRARI SÜRÜYOR

Amerika’nın Sesi’nde yer alan habere göre, Pompeo Çavuşoğlu ile görüşmesinde rahip Brunson konusunu da gündeme getirdi. Pompeo, Türkiye’nin Brunson’ı serbest bırakmasının önemini vurguladı. Açıklamada iki bakanın konunun ve iki tarafı ilgilendiren diğer sorunların çözümü için görüşmeye devam etmekte kararlı oldukları belirtildi.

Son güncelleme: android-time 00:0605.09.2018
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