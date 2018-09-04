Çavuşoğlu-Pompeo görüşmesine ilişkin ABD’den açıklama geldi

Amerikan Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Türk Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Türkiye tarafından yapılan açıklamada, görüşmede Suriye konusu ve ikili ilişkilerin konuşulduğu açıklanmıştı. ABD'den yapılan açıklamada ise Suriye konusunun yanı sıra Rahip Brunson meselesinin de görüşmede gündeme geldiği bildirildi.

Amerikan Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, iki bakanın gündeminde Suriye’de rejimin operasyon düzenlemesinin beklendiği İdlib ve iki ülke arasında yaşanan rahip Brunson krizi vardı. İLGİLİ HABER Milli Savunma Bakanı Akar'dan ABD'ye: PKK bölgeyi terk etmeli SURİYE KONUSUNDA GÖRÜŞ BİRLİĞİ VAR Amerikan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert’in yaptığı yazılı açıklamada iki bakanın, Esad rejiminin İdlib’e düzenleyeceği saldırının Suriye’de çatışmaları kabul edilemez şekilde tırmandıracağı konusunda görüş birliği içinde oldukları belirtildi. İLGİLİ HABER ABD'den sürpriz görüşme talebi ABD’DE BRUNSON ISRARI SÜRÜYOR Amerika’nın Sesi’nde yer alan habere göre, Pompeo Çavuşoğlu ile görüşmesinde rahip Brunson konusunu da gündeme getirdi. Pompeo, Türkiye’nin Brunson’ı serbest bırakmasının önemini vurguladı. Açıklamada iki bakanın konunun ve iki tarafı ilgilendiren diğer sorunların çözümü için görüşmeye devam etmekte kararlı oldukları belirtildi.