Cehennem Kapısı’nda bulunmuştu… 40 bin yıl sonra yeniden doğacak

Rus ve Güney Koreli bir grup bilim insanı, soyu tükenmiş olan bir tayı yeniden hayata döndürme yolunda ilk adımı attı. 40 bin yıllık olduğu tahmin edilen erkek bir tay üzerinde DNA kalıntısı arayan bilim insanları, soyları tükenmiş türleri klonlayarak hayata döndürmek amacında.

Rusya’ya bağlı Yakutistan Cumhuriyeti’nin başkenti Yakutsk’ta bulunan ve ‘Cehennem Kapısı’ olarak adlandırılan kraterde keşfedilen 40 bin yıllık tay fosili, soyu tükenmiş türlerin yeniden hayata döndürülebilmesi adına kritik bir rol oynayacak.

Sputnik’in aktardığına göre Rus ve Güney Koreli bilim insanlarının ortak olarak yürüttükleri projede, tay üzerinde canlı hücreler ve DNA kalıntıları aradıkları belirtildi.

Yaklaşık olarak 20 günlük iken öldüğü tahmin edilen tayın üzerindeki on binlerce yıllık kir temizlenirken, tayın yele ve kuyruğunun bütünüyle siyah olduğu görüldü. Ayrıca, tayın omurgası boyunca koyu bir şeride sahip olduğu görülebiliyor.

Konu hakkında açıklama yapan Dr. Semyon Grigoriev, “Neyse ki, hayvanın kas dokuları hasar görmemiş ve iyi korunmuştu, bu sebeple biyoteknolojik araştırma için bu eşsiz buluntudan örnekler almayı başarabildik” yorumunda bulundu.

Araştırmaya katılmak için Seul’den Yakukts’a gelen klonlama uzmanı Prof. Hwang Woo Suk, The Siberian Times’a yaptığı açıklamada, “Keşfedilen tay, günümüzde yaşayan atlarla kıyaslandığında mamut ve fil gibi hayvanların DNA’sına çok daha fazla benzerlik gösteriyor. Bu sebeple, canlı bir hücre elde edebilirsek, o hücreyi çoğaltabilir ve ihtiyacımız olduğu kadar çok embriyo elde edebiliriz.Klonlamada ise soyu tükenmiş Lenskaya cinsine benzer bir at türü doğum için taşıcıyı anne olarak kullanılabilinir ” dedi.