Ceket krizinden sonra Melania, Türk tasarımcıyı tercih etti

ABD Başkanı Trump'ın göçmenlere ve kaçak yollarla ülkeye girenlere karşı başlattığı "sıfır tolerans" politikası sonrasında, çocukların ailelerinden ayrılarak yerleştirildiği merkezlere sırtında kocaman puntolarla, "Gerçekten umursamıyorum, peki ya sen?" yazan bir ceketle giden Melania Trump bu sefer Türk tasarımcı Erdem imzalı pantolonla ABD basınının gündemine oturdu.

ABD’ye kaçak yollarla giren ve burada yaşamlarına devam eden göçmenleri yakalayarak sınır dışı etme ve çocukları ebeveynlerinden ayırmayı öngören yasanın ardından tepkiler dinmiyor. Göçmen ailelerini hedef alan ve çocukları ebeveynlerinden ayıran bu yasa büyük tepki çekerken, ABD Başkanı Trump’ın eşi Melania Trump geçen hafta Teksas’taki bir toplama merkezini ziyaret etmişti.

Sırtında kocaman puntolarla, “Gerçekten umursamıyorum, peki ya sen?” yazan Zara marka bir ceket giyen Melania’nın kime mesaj verdiği anlaşılmamıştı. ABD Başkanı’nın desteklediği yasaya karşı olduğunu belli eden Melania’nın buna rağmen böyle bir ceketle böyle bir zamanda ziyaret düzenlemesi uluslararası kamuoyunun kafasını karıştırmıştı.

Melania konuyla ilgili bir açıklama yapmazken Trump ailesi bugün de kameralar tarafından görüntülendi. 4 Temmuz kutlamaları kapsamında tatile çıkacak Trump ailesi bugün erken saatlerde Beyaz Saray’dan ayrılırken görüntülendi. Fotoğrafların servis edilmesinin ardından uluslararası kamuoyu Melania’yı gündemine aldı. Zira Melania, tatile çıkarken oldukça renkli ve bol çiçek deseninin olduğu bir pantolon giyerken görüntülendi. Pantolonun ünlü Türk modacı Erdem tarafından tasarlandığı açıklandı. İngiltere yaşayan ve birçok ünlünün tasarımlarını kullandığı Erdem’in bu pantolonunun 895 dolar (yaklaşık 4100 TL) olduğu açıklandı.