Çekya’da patlama: Çok sayıda ölü var

Bölgedeki ilk yardım ve itfaiye ekiplerinin sözcüsü Vladimara Kerekova, ilk belirlemelere göre 6 kişinin hayatını kaybettiğini açıklarken, “Şu an çok sayıda yaralı var” ifadesini kullandı.
Patlamanın Prag’ın kuzeyindeki Kralupy nad Vitavou’daki kimyasal tesiste meydana geldiği açıklandı. Yetkililer patlamanın sebebiyle ilgili araştırmalara devam edildiğini duyurdu.
Patlamanın Unipetrol isimli şirketin tesislerinde meydana geldiği açıklandı. CTK haber ajansı, çok sayıda ağır yaralı olduğunu aktardı.
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