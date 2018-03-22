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Çekya’da patlama: Çok sayıda ölü var

Çekya'nın başkenti Prag'ın kuzeyindeki bir kimyasal fabrikada patlama yaşandı. Washington Post'un AFP'ye dayandırdığı haberde ilk belirlemelere göre en az 6 kişi hayatını kaybetti.

android-time 13:38 22 Mart 2018
Haberler Dünya
Çekya’da patlama: Çok sayıda ölü var
Çekya'nın başkenti Prag'ın kuzeyindeki bir kimyasal fabrikada patlama yaşandı. Washington Post'un AFP'ye dayandırdığı haberde ilk belirlemelere göre en az 6 kişi hayatını kaybetti.

Bölgedeki ilk yardım ve itfaiye ekiplerinin sözcüsü Vladimara Kerekova, ilk belirlemelere göre 6 kişinin hayatını kaybettiğini açıklarken, “Şu an çok sayıda yaralı var” ifadesini kullandı.

Patlamanın Prag’ın kuzeyindeki Kralupy nad Vitavou’daki kimyasal tesiste meydana geldiği açıklandı. Yetkililer patlamanın sebebiyle ilgili araştırmalara devam edildiğini duyurdu.

Patlamanın Unipetrol isimli şirketin tesislerinde meydana geldiği açıklandı. CTK haber ajansı, çok sayıda ağır yaralı olduğunu aktardı.

Detaylar geliyor…

Son güncelleme: android-time 13:5222.03.2018
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