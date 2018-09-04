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Chicago polisinden göstericilere müdahale

ABD’nin Chicago kentinde, O'Hare Uluslararası Havalimanı'nın ana arterlerinden Kennedy otobanını trafiğe kapatmaya çalışan şiddet karşıtı göstericiler gözaltına alındı.

android-time 00:41 4 Eylül 2018
Haberler Dünya
Chicago polisinden göstericilere müdahale
ABD’nin Chicago kentinde, O'Hare Uluslararası Havalimanı'nın ana arterlerinden Kennedy otobanını trafiğe kapatmaya çalışan şiddet karşıtı göstericiler gözaltına alındı.

Kentin güney ve batı kesimlerinde yıllardır artarak devam eden şiddet olaylarını ve Chicago Belediye Başkanı Rahm Emanuel'i hedef alan protestoların üçüncüsü ABD'nin en büyük havaalanlarından O'Hare Havalimanı ana arterlerinden Kennedy otobanının Park Ridge mevkisinde gerçekleşti.

 

ABD'nin Chicago kentinin güney ve batı kesimlerinde yıllardır artarak devam eden şiddet olaylarını ve Chicago Belediye Başkanı Rahm Emanuel'i hedef alan protestoların üçüncüsü ABD'nin en büyük havaalanlarından O'Hare Havalimanı ana arterlerinden Kennedy otobanının Park Ridge mevkisinde gerçekleşti. Din görevlisi ve aktivist Gregory Livingston tarafından organize edilen yaklaşık 100 gösterici, otobanı trafiğe kapatarak tepkilerini göstermek istedi. Gösterinin otoban girişindeki küçük bir arazide gerçekleştirilmesine izin verildiğini belirten polis, ısrarla otobana çıkmak isteyen aralarında Livingston'un da bulunduğu 12 göstericiyi gözaltına aldı. FOTOĞRAFLAR:AA

ABD’nin Chicago kentinin güney ve batı kesimlerinde yıllardır artarak devam eden şiddet olaylarını ve Chicago Belediye Başkanı Rahm Emanuel’i hedef alan protestoların üçüncüsü ABD’nin en büyük havaalanlarından O’Hare Havalimanı ana arterlerinden Kennedy otobanının Park Ridge mevkisinde gerçekleşti. FOTOĞRAFLAR:AA

Din görevlisi ve aktivist Gregory Livingston tarafından organize edilen yaklaşık 100 gösterici, otobanı trafiğe kapatarak tepkilerini göstermek istedi. Gösterinin otoban girişindeki küçük bir arazide gerçekleştirilmesine izin verildiğini belirten polis, ısrarla otobana çıkmak isteyen aralarında Livingston'un da bulunduğu 12 göstericiyi gözaltına aldı. Göstericilerin polise direnmemesi nedeniyle gözaltılar sırasında arbede yaşanmadı.

Din görevlisi ve aktivist Gregory Livingston tarafından organize edilen yaklaşık 100 gösterici, otobanı trafiğe kapatarak tepkilerini göstermek istedi. Gösterinin otoban girişindeki küçük bir arazide gerçekleştirilmesine izin verildiğini belirten polis, ısrarla otobana çıkmak isteyen aralarında Livingston'un da bulunduğu 12 göstericiyi gözaltına aldı. FOTOĞRAFLAR:AA

Din görevlisi ve aktivist Gregory Livingston tarafından organize edilen yaklaşık 100 gösterici, otobanı trafiğe kapatarak tepkilerini göstermek istedi. Gösterinin otoban girişindeki küçük bir arazide gerçekleştirilmesine izin verildiğini belirten polis, ısrarla otobana çıkmak isteyen aralarında Livingston’un da bulunduğu 12 göstericiyi gözaltına aldı. FOTOĞRAFLAR:AA

Gözaltıların ardından grubun geri kalanı taşıdıkları, “Şiddete hayır”, “Rahm siyahilerin canını yakıyor”, “Siyahların hayatı da değerlidir”, “Sevgili Rahm! Güney ve batı bölgeleri için bir şeyler yap ya da istifa et” yazılı pankartlarla bölgede yürüyüş gerçekleştirdi.

FOTOĞRAFLAR:AA

FOTOĞRAFLAR:AA

“Siyahların hayatı da değerlidir”, “Rahm Emanuel gitmeli” ve “Adalet yoksa barış da yok” şeklinde slogan atılan yürüyüş sırasında polisin yoğun önlemleri dikkati çekti.

FOTOĞRAFLAR:AA

FOTOĞRAFLAR:AA

Bazı göstericilerin polise destek vermek amacıyla bölgeye gelerek pankart ve bayrak açtıkları gözlendi.

Kentte, Temmuz ve Ağustos aylarında da benzer gösteriler düzenlenmişti.

AA

 

FOTOĞRAFLAR:AA

FOTOĞRAFLAR:AA

FOTOĞRAFLAR:AA

FOTOĞRAFLAR:AA

FOTOĞRAFLAR:AA

FOTOĞRAFLAR:AA

FOTOĞRAFLAR:AA

FOTOĞRAFLAR:AA

FOTOĞRAFLAR:AA

FOTOĞRAFLAR:AA

FOTOĞRAFLAR:AA

FOTOĞRAFLAR:AA

FOTOĞRAFLAR:AA

FOTOĞRAFLAR:AA

FOTOĞRAFLAR:AA

FOTOĞRAFLAR:AA

FOTOĞRAFLAR:AA

FOTOĞRAFLAR:AA

FOTOĞRAFLAR:AA

FOTOĞRAFLAR:AA

Son güncelleme: android-time 00:4204.09.2018
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