Çin’den Dünya Ticaret Örgütüne ‘Canavarı kafesine hapis edin’ çağrısı

Çin’in Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) temsilcisi Zhang Xiangchen, Cenevre’de yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’ın 60 milyar dolar değerindeki Çin mallarına, 1974 tarihli ticaret yasasının 301’ci maddesini kullanarak gümrük vergisi koyma planının, DTÖ kurallarını ihlal ettiğini söyledi.
CANAVARI KAFESİNE HAPİS ETMELİ
Zhang, “ABD, dünyaya verdiği taahhüdü böyle kabaca ihlal ederek çok kötü bir örnek oluyor. DTÖ üyeleri 301. sektör soruşturmalarının yeniden canlandırılmasını engellemek için birlikte hareket etmeli ve canavarı yeniden DTÖ kurallarının kafesine hapsetmelidir” dedi.
Zhang, “ABD, dünyaya verdiği taahhüdü böyle kabaca ihlal ederek çok kötü bir örnek oluyor. DTÖ üyeleri Section 301 soruşturmalarının yeniden canlandırılmasını engellemek için birlikte hareket etmeli ve canavarı yeniden DTÖ kurallarının kafesine hapsetmelidir” dedi. REUTERS