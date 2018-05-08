Çin’den giden uçakta Kim var

Uluslararası ajanslar, bugün Çin'in kuzeydoğusundaki Dalian kentinden kalkan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a ait özel bir uçağın fotoğraflarını paylaştı. Büyük bir spekülasyona sebep olan gelişmede Kuzey Kore'den üst düzey yetkililerin Çin'e gelerek temasta bulunduğu iddia edildi.

Geçen haftalarda Kuzey Kore ile Güney Kore’nin yakınlaşmasıyla gündeme gelen Kuzey Kore’de sıcak bir gelişme yaşandı. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’a ait bir uçak sabah saatlerinde Çin’in kuzeydoğusundaki Dalian’dan hareket etti.

NHK televizyonu, Kuzey Kore’nin Air Koryo’ya ait bir uçağıyla birlikte Pyongyang yönetiminde yöneticilerin de kullandığı özel bir hava aracının Çin’de görülmesi spekülasyonları artırdı. Yerel basın Kim Jong-un’un Çin’de temaslarda bulunduğunu açıklarken, Çin Dışişleri Bakanlığı iddialara yanıt verdi. Çin Dışişleri Bakanlığı, “Bu konuyla ilgili şu anda bir bilgi yok. Çin ve Kuzey Kore çok yakın komşular ve iletişimimizi devam ettiriyoruz” dedi.

Fakat daha sonra Çin Komünist Parti tarafından bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ile Kim Jong-un’un Dalian’da bir araya geldiği belirtildi. Xi’nin Kim için bir davet düzenlediği ve ikilinin dostane bir atmosferde temaslarda bulunduğu belirtildi.

Kim Mart ayında özel bir trenle Çin’e gitmiş ve yavaş ilerleyen ve zırhlı treniyle uluslararası kamuoyunun gündemine oturmuştu.