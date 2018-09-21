Çin’den yaptırım kararına tepki: Kaldırın ya da sonuçlarına katlanırsınız

Çin Dışişleri Bakanlığı, Rusya'yla olan askeri işbirliği nedeniyle Pekin'e yönelik yaptırım kararı alan ABD'yi uyardı. Bakanlıktan yapılan açıklamada yaptırımların hemen kaldırılmaması halinde Washington'ın bunun 'sonuçlarına katlanmak zorunda kalacağı' ifade edildi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Shuang olağan basın brifinginde ABD’ye Pekin’e yönelik yeni yaptırımını ‘bir an önce kaldırması’ uyarısında bulundu.

Dün üst düzey bir ABD’li yetkili Çin Savunma Bakanlığı’na bağlı Ekipman Geliştirme Departmanı Direktörü Li Shangfu’ya Rusya’dan hava savunma sistemi (S-400) ve savaş uçağı ((Sukhoi Su-35) satın aldıkları gerekçesiyle yaptırım uyguladıklarını duyurmuş, Çin’in bu adımının kısaca CAATSA olarak bilinen ‘Yaptırımlar Aracılığıyla ABD’nin Düşmanlarına Karşılık Vermek” isimli yasanın ihlali olduğu savunulmuştu.

“Çin, ABD’nin mantıksız eylemleri nedeniyle güçlü bir öfke duyuyor” diyen Çin Dışişleri Sözcüsü Shuang, “ABD’yi hatalarını bir an önce düzeltmesi, yaptırımları kaldırması için uyarıyoruz. Aksi takdirde ABD bunun sonuçlarına katlanacak” dedi.

Konu hakkında ABD’ye protesto notası yolladıklarını da duyuran sözcü, “ABD’nin eylemleri uluslararası ilişkilerin temel ilkelerini ağır şekilde ihlal etti. ABD’nin eylemleri Çin ordusu ile ABD arasındaki ilişkileri önemli ölçüde zayıflattı” ifadelerini kullandı.

Sözcü Rusya ile Çin’in savunma alanı da dahil işbirliğinin uluslararası hukuku ihlal ermediğini ve üçüncü ülkelere yönelik olmadığını vurgulayarak, ABD’nin yaptırımlarına rağmen Moskova ile işbirliğini geliştirmeyi sürdüreceklerini duyurdu.