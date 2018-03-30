Çin’in ‘Karındeşen Jack’inin cezası belli oldu

Çin'de 1988-2002 yılları arasında 11 kadını öldürmekle suçlanan bir seri katil ölüm cezasına mahkum edildi.

BBC Türkçe’nin haberine göre ülkenin kuzeyindeki Baiyin kentinde işlenen cinayetlerden suçlu bulunan 53 yaşındaki Gao Chengyong, medya tarafından ‘Karındeşen Jack’ diye adlandırılıyordu. Gao’nun evlerine kadar takip ettikten sonra, kurbanlarına tecavüz ettiği, öldürdüğü daha sonra da evleri soyduğu kaydediliyor.

Polis, kurbanlarını çoğunlukla boğazlarını keserek öldüren Gao’nun daha sonra kadınların bazı uzuvlarını kestiğini açıkladı. Gao’nun 28 yıl boyunca devam eden cinayetleri, amcasının küçük bir suçtan tutuklanmasıyla sona erdi. Amcanın verdiği DNA örneğiyle, cinayetleri bir akrabasının işlediği anlaşıldı.

Polis, 2004’te aradıkları şüphelinin profilini “cinsel bir sapkınlığı olan, kadınlardan nefret eden, münzevi, içine kapanık ama sabırlı biri” diye açıklamıştı. Katilin yakalanmasını sağlayacak bilgi verenlere de 30 bin dolar para ödülü verilmişti.

Gao’nun en küçük kurbanı sekiz yaşındaki bir kız çocuğuydu. Gao ilk cinayetini de Mayıs 1988’de işlemiş ve 23 yaşındaki kurbanında 26 farklı bıçak yarası bulunmuştu. Daha sonraki cinayetleri de benzer bir seyir izledi ve hep yalnız yaşayan genç kadınları hedef aldı.