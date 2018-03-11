Çin’in merakla beklediği tablo

Çin'de geçtiğimiz ay gündeme gelen, Devlet Başkanlığı'nın görev süresine yönelik tasarı onaylandı. Bugün parlamentoda gündeme gelen tasarı, yaklaşık 3000 oyla onaylandı. Bundan böyle Devlet Başkanı Cinping'in koltukta kalmasının önü açıldı.

Çin’de yönetimde olan Komünist Parti geçtiğimiz ay bir yasa tasarısı sunmuştu. Çin’de 2 dönem devlet başkanlığı yapılmanın önünü açan ve süre sınırlamasını ortadan kaldıran bu tasarı bugün yaklaşık 3.000 delegeyle oylandı.

Çin’in mevcut Devlet Başkanı Şi Cinping’in de katıldığı oturumda, devlet başkanlığı koltuğuna oturma süresi uzatıldı. Böylelikle bundan sonra Çin’de devlet başkanlığına aday olanların, uzun yıllar boyunca koltukta kalmalarının da yolu açıldı.

Oylamada 2 vekil hayır derken 3 kişi de çekimser oy verdi. 2958 vekil ise tasarıya onay vererek geçmesini sağladı.