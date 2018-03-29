Cinsel iktidarsızlığı bitirecek yöntem: Ses dalgalarıyla…

ABD'de geliştirilen yeni bir yöntem, erkeklerde cinsel iktidarsızlığı tedavi etmede son dönemde giderek yaygınlaşıyor.

Dünya genelinde sağlıksız beslenme, alkol ve sigara kullanımı ile stres gibi nedenlerle cinsel iktidarsızlık giderek artan bir sorun haline geldi. Çeşitli ilaçlarla yapılan tedaviler yaygın olarak denenirken, ABD’de başta New York olmak üzere yeni bir yöntem popüler olmuş durumda.

GainsWave adı verilen yöntemde, erkeklerin cinsel organına ses dalgaları vasıtasıyla titreşimler gönderiliyor. Yöntemi geliştiren ekipten Dr. Michael Reitano, ses dalgalarının kan akışını düzenlediğini ve sinir sistemini olumlu etkilediğini söylüyor.

Amerikan gıda ve ilaç dairesi (FDA) tarafından tam yetki alma sürecinde olduklarını belirten Reitano, “Bu yöntem erkekler için çok şey ifade ediyor. Herhangi bir ağrı yaratmayan işlem sayesinde, erkeklerin kendine güveni yerine geliyor” dedi.