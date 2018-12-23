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Cinsel ilişkide kim daha dayanıklı diye yatağa girdi öldü

Nijerya'da Davy ve Loveth çiftinin cinsel ilişkide en dayanıklı olan tarafı belirlemek için girdiği iddia ölümle sonuçlandı.

Sozcu.com.tr
android-time 14:55
Haberler Dünya
Cinsel ilişkide kim daha dayanıklı diye yatağa girdi öldü
Nijerya'da Davy ve Loveth çiftinin cinsel ilişkide en dayanıklı olan tarafı belirlemek için girdiği iddia ölümle sonuçlandı.

Nijerya’da Davy ve Loveth çifti, cinsel ilişkide en dayanıklı olan tarafı belirlemek için önce tartıştı, ardından cevabı öğrenmek için bir otel odasına yerleşmeye karar verdi. Zayıf partnerin kim olduğunu bulmak için iddiaya giren çift, kaybeden kişinin kazanan tarafa 140 dolar vereceği konusunda anlaştı.

İddia için yarışa başlayan çift kazananı altı birleşmede belirleyemedi. Loveth ile yedinci defa cinsel birleşmeye başlayan Davy, bir süre sonra partnerinin üzerine düştü. Davy’nin cansız halde yattığını anlayan Loveth, otel yönetiminden yardım istedi ancak Davy yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

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Son güncelleme: android-time 15:2423.12.2018
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