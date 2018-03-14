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Cinsel ilişkiye girmeyi reddeden eski kız arkadaşının kafasını keserek öldürdü

Ukrayna'nın Odessa şehrinde yaşayan iş kadını Anna Ergieva, eski erkek arkadaşı ile ilişkiye girmeyi reddedince cani adam tarafından kafası kesilerek öldürüldü.

android-time 22:17 14 Mart 2018
Haberler Dünya
Cinsel ilişkiye girmeyi reddeden eski kız arkadaşının kafasını keserek öldürdü
Ukrayna'nın Odessa şehrinde yaşayan iş kadını Anna Ergieva, eski erkek arkadaşı ile ilişkiye girmeyi reddedince cani adam tarafından kafası kesilerek öldürüldü.

29 yaşındaki Anna Ergieva isimli Ukraynalı kadın, cinsel ilişkiye girmek istemeyince eski erkek arkadaşı tarafından kafası kesilerek öldürüldü.

CESEDİ AİLE BULDU

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Genç kızın telefonlara cevap vermemesi üzerine anne ve babası kızlarının evine gitti. Aile, kızlarının kafasız cesedini evinde buldu.

KAFASINI BAHÇEYE GÖMMÜŞ

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Daha sonra polisin yaptığı arama çalışmasında kızın kafası ve kıza ait takıların içinde bulunduğu çanta, evin yakınlarında gömülü bir şekilde buldu. Polis, ismi açıklanmayan erkek arkadaşı yakalamak için adamın evine gitti.

KENDİSİ İLE İLİŞKİYE GİRMEYİ REDDEDİNCE ÖLDÜRMÜŞ

Adam elindeki bıçak ile polise saldırıp bıçağını boğazına dayayarak intihar edeceğini söyledi. Polis tarafından yakalanan adam, kıskançlık krizine girdiğini ve eski kız arkadaşı kendisi ile ilişkiye girmeyi kabul etmediği için onu öldürdüğünü söyledi.

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