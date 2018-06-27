Cinsel organı olmadan doğdu, 44 yaşında ilk kez ilişkiye girecek

20 milyonda bir görülen bir hastalık nedeniyle cinsel organı olmadan dünyaya gelen Andrew Wardle’a biyonik penis takıldı. 44 yaşındaki Wardle, penisin içindeki havanın boşalması için 10 gün ereksiyonda bekleyecek.

İngiltere'nin Manchester şehrinde yaşayan 44 yaşındaki Andrew Wardle, cinsel organı olmadan dünyaya geldi. 20 milyonda bir görülen bir rahatsızlık nedeniyle yıllarını bu hastalığın pençesinde geçiren Wardle, 4 yıl süren bir ameliyat sürecine başladı.

Biyonik penis takılması için tedavilere başlayan Wardle, ameliyatlara 50 bin pound (310 bin TL) harcadı. Kolunun dirsekle bilek arasındaki kısmından alınan bir parça, penis şekline getirilerek Wardle'ın vücuduna yerleştirildi. Wardle, içindeki havanın tahliye edilmesi için operasyonların sonunda 10 gün erekte kaldı.

Uzun süreli kız arkadaşı Fedra Fabian ile birlikte olacağını belirten Wardle, hayatına normal bir şekilde devam edebileceği için heyecanlı olduğunu söyledi. Wardle şöyle konuştu: “44 yılımı penisim olmadan ve seks yapmadan geçirdim ve bu süreçte seks yapmamanın üstesinden geldim. Tüm bunlara alışmam zaman alacak.”