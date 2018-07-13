Çipras: Erdoğan ile anlaştık

Yunanistan Başbakanı Çipras, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptıkları görüşmede iki ülke arasındaki tansiyonun düşürülmesine dair çabalara arttırma konusunda anlaştıklarını söyledi.

DW Türkçe’nin aktardığı habere göre, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Brüksel’deki NATO zirvesi sırasında yaptığı ikili görüşmeye ilişkin açıklamada bulundu.

Brüksel’de basın toplantısı düzenleyen Çipras, Ege’de Türk savaş uçaklarınca yapıldığını iddia ettiği ihlallerdeki artışı Erdoğan’a ilettiğini belirterek, “Nihayetinde tansiyonu düşürmeye yönelik çabalarımıza önem verme konusunda anlaştık” dedi.

Ege’deki hava sahası ihtilafı ve Kıbrıs sorunu yüzünden uzun yıllardır iki ülke arasında devam eden gerginlik, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Yunanistan’a kaçan sekiz Türk askerin Türkiye’ye iade edilmemesi ve geçen Mart ayında Edirne’de tutuklanan iki Yunan askerin serbest bırakılmaması nedeniyle daha da yükselmişti.

“En kolayı değildi”

Yunanistan Başbakanı, Erdoğan ile yaptığı yaklaşık iki saatlik toplantıyı, “Görüşmelerin en kolayı değildi” sözleriyle tanımladı. Çipras toplantıda tutuklu Yunan askerlerinin durumunu gündeme getirdiğini ifade ederken, Erdoğan’ın ise darbe girişiminde rol almakla suçlanan ve bu nedenle Ankara tarafından iadesi istenen Türk askerleriyle ilgili görüşlerini belirttiğini söyledi.

Çipras, “Bir kez daha, Yunanistan’da yargının tamamen bağımsız olduğunu vurgulayıp açıkça ifade ettim” diye ekleyerek, Yunanistan’a sığınma başvurusunda bulunan Türk askerlerle ilgili kararı mahkemelerin vereceğini yineledi. Çipras, “Aynı zamanda, daha önce de defaatle belirttiğim gibi, Türkiye dahil, hiçbir ülkedeki darbecilerin ya da demokratik düzeni bozmaya çalışan herhangi birinin ülkemizde hoş karşılanmayacağının altını çizdim” ifadesini kullandı.