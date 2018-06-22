Çipras kravat taktı

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, ülkesinin kreditörlere borcunun hafifletilmesi üzerine verdiği sözü yerine getirerek ilk kez taktığı kravatla kameraların karşısına geçti.

Kravat takmama alışkanlığıyla defalarca gündeme gelen Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, başbakan seçildiği 2015 yılında Yunanistan kurtarma paketlerinden çıkıp borç vadesi uzatılır ise kravat takacağını vaat etmişti.

AB Ekonomi bakanlarının dün almış oldukları karar ile Yunanistan’ın borç ödeme vadelerinin uzatılması ve piyasalara geri dönmesi kararlaştırılması üzerine eden Çipras, iddiayı kaybettiğini kabul ederek kravat takacağını duyurmuştu.

Yapılan açıklamadan sonra ise Çipras, kravat takarak basının karşısına çıktı. İHA