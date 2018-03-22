Çipras, telefonda Türkiye’yi Putin’e şikayet etmiş

KKTC'nin bütün itirazlarına rağmen Akdeniz'de doğalgaz araştırmaları yapılmasına izin veren Yunanistan Başbakanı Alexis Çipras'ın Rusya Devlet Başkanı Putin'e Türkiye'yi şikayet ettiği ortaya çıktı.

Rus ve Yunan basınında yer alan haberlere göre Yunanistan Başbakanı Alexis Çipras, geçtiğimiz hafta yapılan seçimlerle tekrar devlet başkanlığı görevini üstlenen Vladimir Putin’i telefonla arayarak tebrik etti. Yunan gazetesi Kathimerini’nin haberinde Çipras’ın Putin’i tebrik ettiği belirtilirken iki liderin farklı konularda konuştukları açıklandı.

Kremlin’den yapılan açıklamada, Çipras ve Putin, Avrupa ve ABD ile ilişkileri görüşürken, Akdeniz’de yaşanan gerilim de gündeme geldi. Yunan Başbakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “İki lider Türkiye’nin pozisyonu ekseninde Doğu Akdeniz’deki durumu ele aldı” ifadesi kullanıldı. Yerel basına aktarılan haberlerde, Çipras’ın Türkiye’yi Putin’e şikayet ettiği belirtildi.