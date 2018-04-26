Çipras’tan saçma sapan Türkiye açıklaması

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Atina'da düzenlediği basın toplantısında yine sözü Türkiye'ye getirdi. Saçma suçlamalarda bulunan Çipras, Türkiye'nin Yunanistan'ın toprak bütünlüğü için tehlike yarattığını iddia etti.

Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile Atina’da düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Yunanistan’ın ekonomik sorunlarının konuşulduğu toplantıda sözü yine Türkiye’ye getirdi. Türkiye’nin, Yunanistan’ın toprak bütünlüğünü tehdit ettiğini iddia eden Yunan Başbakan, “Bu tehlikeli provokasyonlara karşı Yunanistan’ın sakinliğini koruduğunu” söyledi. Atina’da temaslarda bulunan Juncker ise, “Türkiye Mart ayında sınırı geçen 2 Yunan askeri serbest bırakmalı” dedi.