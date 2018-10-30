Clinton’dan canlı söyleşide ırkçı ifadeler

ABD Başkanı Donald Trump'ın ırkçı şakalarından birini başkanlık yarışındaki en büyük rakibi Hillary Clinton da yaptı. Clinton gazetecilerle gerçekleştirilen bir programda siyahileri aşağılayan bir terim olarak kullanılan "Biliyorum, hepsi birbirine benziyor" sözünü kullandı.

Hillary Clinton, New York’ta Recode haber sitesinden Kara Swisher’ın yönetimindeki bir soru cevap söyleşisine konuk oldu.

Swisher, Clinton’a Demokrat Partili bir siyasetçinin Cumhuriyetçi Partililere yönelik olarak söylediği ‘Ahlaken düştüklerinde bir tekme de sen atıp işlerini bitireceksin’ sözlerini hatırlattı.

Gazeteci, Clinton’a, “(New Jersey Senatörü) Cory Booker’un böyle bir şey söylemesine ne diyorsun” diye sordu. Clinton ise gazeteciyi, “Aslında bunu söyleyen (eski Adalet Bakanı) Eric Holder’dı” diye düzeltti.

Gazeteci Swisher’ın “Ah, Eric Holder mıydı, özür dilerim” demesi üzerine, Clinton, siyahları aşağılamak için söylenen ve ırkçılık olarak kabul edilen söz üzerinden espri yaptı. Clinton, “Biliyorum, hepsi birbirine benziyor” dedi.

Gazetecinin “Hayır, benzemiyorlar” demesine karşın duyulan kahkahalar sosyal medyada tartışmalara neden oldu.