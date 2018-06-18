CNN’den Akşener yorumu: Meral Anne

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine sayılı günler kala ABD merkezli haber kanalı CNN, İyi Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener'e özel bir dosya yaptı. Akşener'in Adana'daki mitingini takip eden CNN, "Meral Anne: Erdoğan'ı ofisinden çıkarmaya uğraşan kadın" başlığını kullandı.

24 Haziran erken seçimleri için bir haftadan kısa bir süre kaldı… Tüm Türkiye’nin dikkatle takip ettiği seçimlere uluslararası kamuoyu ve uluslararası basın da büyük ilgi gösteriyor. Bunun son örneği ise ABD merkezli haber kanalı CNN. CNN International, cumhurbaşkanlığı adaylarından Meral Akşener’in Adana mitingini takip edip, cumhurbaşkanı adayı ile röportaj yaparak konuyu haberleştirdi.

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“Meral Anne: Türkiye’de Erdoğan’ı ofisinden çıkarmaya uğraşan kadın” başlığının kullanıldığı haberde Akşener’in sözlerine de yer verildi. CNN’e konuşan Akşener, “Türkiye çok uzun bir süredir çok sert erkekler tarafından yönetildi. Bazı insanlar bana abla diyor ama birçok genç insan ‘Meral Anne’ diyor ve ben anne olmayı seviyorum” yorumunu yaptı. Akşener, “Son 2.5-3 yıldır Erdoğan ve şahsi davranışlarıyla mücadele ediyorum. Bu seçimler, Erdoğan’ın istediği seçim. Bu başkanlık sistemi Batı demokrasilerindeki gibi değil. Kontrol mekanizmamız yok” ifadesini kullandı.