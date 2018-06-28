Çocuk istismarıyla mücadele vakfında şok… Başkana tecavüz girişimi suçlaması

ABD'de savaş koşullarının hüküm sürdüğü ülkelerde çocuklara yönelik cinsel suçları önleme faaliyetleri yürüten bir uluslararası yardım kuruluşunun başkanı Joel Davis gözaltına alındı. Davis, 2 yaşındaki bir çocukla cinsel ilişkiye girmeye çalışmak ve cep telefonunda çocuk pornografisi bulundurmakla suçlanıyor.

Nobel Barış Ödülü sahipleri tarafından kurulan “Savaşta Çocuklara Tecavüz ve Şiddeti Durdurmak için Uluslararası Kampanya” adlı kurulun 22 yaşındaki başkanı Davis, çocuk simsarı rolü yapan FBI ajanlarına yakalandı.

BBC Türkçe’nin aktardığına göre Davis, geçmişte 13 yaşındaki bir erkek çocuğunu taciz ettiğini itiraf etti. Amerikan Federal Soruşturma Bürosu FBI’a göre, Davis bu ayın başlarında kendisiyle bağlantı kuran bir gizli ajana, her yaştan çocuğa cinsel açıdan ilgi duyduğunu söyledi.

FBI ajanı, Davis’e 9 ve 2 yaşlarındaki iki çocuğun fotoğraflarını gönderdi. Mesajlaşma sırasında Davis, FBI ajanından bu çocukların çıplak fotoğraf ve videolarını da isteyerek buluşma teklif etti.

Çocukları cinsel ilişki için kandırmaya çalışmak, çocuklara cinsel taciz girişiminde bulunmak ve çocuk pornosu dağıtmak suçlarından yargılanacak Davis ömür boyu hapis cezasına çarptırılabilir.