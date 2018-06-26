Çöpçatanlık uygulamasından seçim propagandası!

Meksika'da pazar günü yapılacak olan cumhurbaşkanlığı seçimleri ile genel ve yerel seçimler öncesi renkli adaylar dikkat çekiyor. Milletvekili adaylarından birinin, seçim kampanyasını Tinder'dan yürütmesi büyük ilgi çekti.

Meksika’da gündem ülkede pazar günü yapılacak olan seçimler. Adaylar seçime kısa bir süre kala kampanyalarına son sürat devam ederken, milletvekili adayları arasındaki bir isim diğerlerinden ayrılıyor.

Seçim kampanyasını çöpçatanlık uygulaması Tinder’a da taşayan Ana Sofia Orellana, buradaki genç seçmenleri etkilemeyi amaçlıyor. 24 yaşındaki Orellana’nın sloganı ise ‘ Siyaset hiç bu kadar çekici olmadı!’

BBC Türkçe’nin aktardığına göre bir diğer alışılmadık aday punk yıldızı Sergio Arau. Dövmeleri, küpeleri ve mohawk saçlarıyla Arau, Meksika’nın yeni lideri olmak istediğini söylüyor.

Müzik grubu Heavy Mex ile bu parodi kampanya için yazdığı “Başkan olmak istiyorum” adlı şarkının klibi, video paylaşım sitesi YouTube’da şimdiye dek 55 bin izleyiciye ulaştı.