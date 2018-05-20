Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa’daki Türklerle bugün buluşacak

Erken seçim tarihinin belli olmasının ardından Almanya, Avusturya ve Hollanda'dan peş peşe gelen, "Türk siyasetçilerin seçim kampanyası istemiyoruz" çağrısından sonra bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saraybosna'da Avrupa'da yaşayan Türklerle bir araya gelecek.

Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan Bosna Hersek’e hareket edecek Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Bekir İzzebegoviç’in karşılaması bekleniyor.

Erdoğan, geçtiğimiz seçim ve referandum döneminde Avrupa ile ciddi krize sebep olan seçim kampanyasını Saraybosna’da yapacak. Almanya’da Köln merkezli Avrupalı Türk Demokratlar Birliği’nin (UETD) Genel Kurulu’na katılacak Erdoğan Zetra Olimpiyat Salonu’nda bir konuşma yapacak.

Deutsche Welle’ye konuşan yetkililer, 20 bin kişilik salonun dolacağını öngörüyor.