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Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Kurulu’nda

ABD'de bulunan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Birleşmiş Milletler'in Genel Kurul görüşmelerine katıldı.

android-time 16:53 25 Eylül 2018
Haberler Dünya
Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Kurulu’nda
ABD'de bulunan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Birleşmiş Milletler'in Genel Kurul görüşmelerine katıldı.

Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurulu Görüşmeleri 140’tan fazla devlet ve hükümet başkanının katılımıyla başladı. Toplantıya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel saat ile 8.50'de kaldığı otelden ayrılarak beraberindeki Bakan, milletvekilleri ve bürokratlarla birlikte Birleşmiş Milletler binasına giriş yaptı. Erdoğan'ın BM binasına gelişinde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Birleşmiş Milletler geçici programına göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşmasını bugün ABD, Brezilya ve Ekvador devlet başkanlarının ardından ilerleyen saatlerde 4. sırada yapacak.

AA – İHA

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Son güncelleme: android-time 16:5825.09.2018
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