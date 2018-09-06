Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşma için Almanya’da yer bakıyor

Alman Deutsche Welle, hazırladığı haberde bu ayın sonunda Berlin'e gidecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya'daki Türklerle konuşma planladığı ifade edildi. Açıklamayı Berlin'de bulunan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Eylül sonunda Almanya'nın başkenti Berlin'e yapacağı devlet ziyareti sırasında, ülkede yaşayan Türklere hitaben bir konuşma yapmak istediği açıklandı. Erdoğan'ın Almanya ziyaretine hazırlık amacıyla Berlin'de bulunan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, “Cumhurbaşkanı için, Almanya'ya geldiği zaman Türk kökenlilerle buluşması da son derece normal” şeklinde konuştu.

Sözcü Kalın, bugün Berlin'de gazetecilere yaptığı açıklamada, Erdoğan'ın böyle bir etkinlik için Alman tarafı ile mutabakat oluşturmak istediğini vurguladı. Böyle bir “etkinlik için yer arama çalışmalarımız sürüyor” diyen Kalın, olası etkinliğin Berlin veya Köln'de düzenlenebileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'de geçen yıl yapılan anayasa değişikliği referandumu öncesinde Türk-Alman ilişkilerinde yaşanan gerginliği geride bırakmak istediğini söyledi. “Geleceğe bakmalıyız” diyen Kalın, bu niyetle Almanya'ya geldiklerini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 28-29 Eylül'de Berlin'e yapacağı ziyaretin programına ilişkin bilgi veren Kalın, Erdoğan'ın Başbakan Angela Merkel ile iki görüşme gerçekleştireceğini söyledi.

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Erdoğan ve Merkel'in 28 Eylül'de çalışma yemeğinde biraraya geleceklerini kaydeden Kalın, ikinci görüşmenin 29 Eylül'de planladığını belirtti. Kalın, bunun yanı sıra Erdoğan'ın Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in Erdoğan’ın onuruna vereceği yemeğe katılmasının ve Steinmeier ile bir görüşme yapmasının planlandığını dile getirdi. Kalın, Erdoğan'ın Steinmeier ile birlikte Almanya'da yaşayan bazı Türklerle biraraya geleceği bir etkinliğin düzenlenmesini de istediğini sözlerine ekledi.