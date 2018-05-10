Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ruhani ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile telefonda görüştüğü ve görüşmede ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilme kararının ele alındığı belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump, önceki gün ülkesinin, İran ile Batılı ülkeler arasında 2015 yılında yapılan nükleer anlaşmadan çekildiğini ve İran’a yeniden yaptırımlar uygulanacağını açıklamıştı.

Cumhurbaşkanlığı kaynakları, bugün gerçekleşen görüşmede Erdoğan‘ın Ruhani’ye ABD’nin anlaşmadan çekilme kararını doğru bulmadığını belirttiğini ve Türkiye’nin Ortak Eylem Planı’nın korunmasından yana olduğunu vurguladığını kaydetti.

Erdoğan ve Ruhani’nin ikili ekonomik ilişkileri geliştirme konusuna da değindikleri duyuruldu.