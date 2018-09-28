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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Dündar sorusuna yanıt: O bir ajan

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Almanya Başbakanı Merkel, ortak düzenledikleri basın toplantısında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Can Dündar'la ilgili sorulan soruya da yanıt verdi.

Sozcu.com.tr
android-time 14:44 28 Eylül 2018
Haberler Dünya
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Almanya Başbakanı Merkel, ortak düzenledikleri basın toplantısında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Can Dündar'la ilgili sorulan soruya da yanıt verdi.

Basın toplantısının soru cevap kısmında Can Dündar’la ilgili ilk soru Angela Merkel’e soruldu.

Dündar’ın toplantıya katılacağını söyleyip salonda olmamasına dikkat çekilirken Merkel, “Dündar toplantıya katılmama kararını kendisi vermiştir. Yanlış anlaşılma olmasın, akreditasyon için hukuki zemin vardır. Eşitlik açısından bu hak tanınmıştır. Can Dündar’ın kendisi katılmama kararı verdi. Kendisi hakkında benim ve Erdoğan arasında farklı görüşler olduğunu teyit edebilirim” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Can Dündar’la ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Devletin sırrını ifşa eden bir ajan olduğunu biliyorsunuzdur. Bu kişi aradaki boşluğu fırsat bilerek Almanya’ya gelmiştir. Bu kişi ajandır ve Türkiye’de 5 yıl 10 ay ceza almış bir mahkumdur. Böyle bir suçlunun iadesini istemek en doğal hakkımızdır. Böyle bir şey benim başıma gelse ben veririm” dedi.

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