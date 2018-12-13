Cumhurbaşkanı, YPG operasyonunu gündeme getirdi, Pentagon’dan yanıt geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Fırat'ın doğusunda terör örgütü YPG'ye yönelik bir operasyon yapılabileceğini açıklamıştı. Erdoğan'ın bu açıklamalarına ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) yanıt geldi. Pentagon, "Suriye'nin kuzeydoğusunda özellikle de ABD askerlerinin bulunduğu veya yakınlarında olduğu bölgelere yönelik herhangi bir tarafça atılacak tek taraflı bir adım büyük bir kaygıdır ve bu tür adımları kabul edilemez olarak addederiz" açıklamasında bulundu.

Pentagon sözcülerinden Binbaşı Sean Robertson bölgedeki güvenlik kaygılarına yönelik tek çözümün ABD ile Türkiye arasındaki koordinasyon ve karşılıklı dayanışma olduğunu söyledi. Robertson, iki ülke arasındaki koordinasyon, iş birliği ve dayanışma için Türkiye ile yakın çalışmaya ve Suriye Üst Düzey Çalışma Grubunun çalışmalarına bağlı olduklarını kaydetti. Sınır bölgelerinde güvenliğin diyalogla sürdürülebilir olduğunu belirten Robertson, “Koordinasyonsuz asker operasyonlar ortak menfaatlerin altını oyacaktır.” ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fırat'ın doğusuna yönelik operasyonla ilgili açıklamaları hakkında Binbaşı Robertson şunları kaydetti: “Suriye'nin kuzeydoğusunda özellikle de ABD askerlerinin bulunduğu veya yakınlarında olduğu bölgelere yönelik herhangi bir tarafça atılacak tek taraflı bir adım büyük bir kaygıdır ve bu tür adımları kabul edilemez addederiz”.

Türkiye'nin onlarca yıldır önemli bir NATO müttefiki ve IŞİD ile mücadele küresel koalisyonunun kilit bir ortağı olduğuna dikkat çeken sözcü, “Birbirimizin güvenliğinden sorumluyuz ve Türkiye'nin sınır güvenliğine tamamen bağlıyız” ifadelerine yer verdi.

CUMHURBAŞKANI BİRKAÇ GÜNE BAŞLAYACAK DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Türk Savunma Sanayi Zirvesi'nde operasyon hakkında açıklamalarda bulunmuştu. Erdoğan, “Bizim ne Amerikan yönetimine ne de Suriye'deki Amerikan askerlerine yönelik bir husumetimiz bugüne kadar olmadı. Her şeye rağmen Amerika'yı, doğru zeminlerde buluşabilmemiz şartıyla gelecekte de birlikte yol yürüyebileceğimiz stratejik müttefikimiz olarak görüyoruz. Ülkemizin beka meselesi olarak gördüğümüz Suriye politikasındaki derin görüş ayrılıklarımızın gelecekteki daha büyük iş birliklerimizin önünde bir engel oluşturmasına izin vermemeliyiz. Bu anlayışla Fırat'ın doğusunu bölücü terör örgütünden kurtarmaya yönelik harekatımıza birkaç gün içinde başlayacağımızı ifade ettik, ediyoruz. Hedefimiz asla Amerikan askerleri değildir, bölgede faaliyet gösteren terör örgütü mensuplarıdır. Bunun da altını özellikle çiziyorum” demişti.