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Cumhurbaşkanlığı’ndan Erdoğan’ın, Soçi’ye yapacağı çalışma ziyaretine ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 17 Eylül'de Rusya Federasyonu Soçi'ye yapacağı çalışma ziyaretinde, Türkiye-Rusya ikili ilişkilerinin siyaset, ekonomi ve enerji gündeminde yer alan konular ele alınacak, ayrıca Suriye başta olmak üzere bazı bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulacağı bildirildi.

android-time 17:31 16 Eylül 2018
Haberler Dünya
Cumhurbaşkanlığı’ndan Erdoğan’ın, Soçi’ye yapacağı çalışma ziyaretine ilişkin açıklama
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 17 Eylül'de Rusya Federasyonu Soçi'ye yapacağı çalışma ziyaretinde, Türkiye-Rusya ikili ilişkilerinin siyaset, ekonomi ve enerji gündeminde yer alan konular ele alınacak, ayrıca Suriye başta olmak üzere bazı bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulacağı bildirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17 Eylül’de Rusya Federasyonu’nun Soçi şehrine günübirlik bir çalışma ziyareti gerçekleştirecek. Erdoğan, ziyareti kapsamında Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ikili bir görüşme yapacak. Program çerçevesinde iki ülkenin ilgili bakan ve yetkililerinin katılımıyla bir heyetlerarası görüşmenin yapılması da öngörülüyor.

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SURİYE DE ELE ALINACAK

Temaslar sırasında Türkiye-Rusya ikili ilişkilerinin siyaset, ekonomi ve enerji gündeminde yer alan konular ele alınacak, ayrıca Suriye başta olmak üzere bazı bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak. DHA

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