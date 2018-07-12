ÇYDD Baden-Württemberg kuruldu

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Baden-Württemberg şubesi, Balyoz sanıklarına destek için yapılan Adalet Nöbeti ve Sessiz Çığlık eylemlerine Almanya'dan gelip katılmasıyla tanınan Ahmet Gül'ün öncülüğünde kuruldu.

8 Temmuz Pazar günü Stuttgart’ta yapılan kuruluş toplantısı Gazi Mustafa Kemal Atatürk, şehitlerimiz ve Prof. Dr. Türkan Saylan anısına bir dakikalık saygı duruşu ile başladı.

Açılış konuşmasını yapan Ahmet Gül aydın ve çağdaş gençliğin yetişmesinin önemine değindi ve bu konuda da Prof. Dr. Türkan Sayla'nın örnek alınması ve onun izinden gidilmesi gerektiğini söyledi. Gül, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneklerinin Almanya'nın çeşitli şehirlerinde kurulması için gayret göstereceğini belirtti.

Kuruluş toplantısını yönetmek üzere oybirliği ile seçilen Mustafa Akdenizli de “bana göre Atatürk'ten sonra eğitim için en büyük devrim niteliğinde katkıyı Prof. Dr. Türkan Saylan yaptı“ dedi ve Onun yolundan gidilmesinin isabetli girişim olduğunu söyledi.

Toplantıda derneğin yönetim kademesi seçimle belirlendi. Başkanlığa seçilen Ahmet Gül, yaklaşık 50 olan üye sayılarının önümüzdeki dönemde hızla artacağından hiç şüphesi olmadığını belirtti.