Dahi fizik profesörü Stephen Hawking’in sözleri | İşte bilimsel çalışmaları ve ödülleri

Ünlü evrenbilimci, fizikçi, teorisyen ve yazar Stephen Hawking hayatını kaybetti. Dünyaya yön veren Stephen Hawking'in sözleri, bilimsel çalışmaları ve ödülleri merak ediliyor. İşte 76 yaşında hayatını kaybeden dahi fizikçi Stephen Hwawking'in sözleri...

Dünya ünlü bilim insanı Stephen Hawking'i uluslararası kamuoyu, dünyanın sonu ile ilgili tahminleri ve açıklamalarıyla tanıyor.İnsanların 100 yıl içerisinde dünyayı terk etmesini ve farklı dünyalarda koloniler kurmasını gerektiğini söyleyen Stephen Hawking’in yaptığı bilimsel çalışmalar ve söylediği sözler bir çok insanın hayatına yön veriyor. Günümüz bilim dünyasına damga vurmuş bilim dehası Stephen Hawking’in sözlerini ve bilimsel çalışmalarını derledik.

STEPHEN HAWKİNG SÖZLERİ

Biz, oldukça ortalama bir yıldızın ufak bir gezegenindeki gelişmiş maymun türleriyiz. Fakat evreni anlayabiliyoruz. İşte bu bizi çok özel kılıyor.

Eğer uzaylılar bizi ziyaret ederse, sonuç, pek muhtemel Kolomb'un Amerika'ya ayak bastığındaki gibi olur. Bu da yerli Amerikalılar için çok iyi olmamıştı.

Evrenin sınırlılığı hakkında çok önemli bir şey olmalı, sınırsız bir evrenden daha özel ne olabilir?

Hayatım boyunca büyük sorularla yüzleşmekten büyük zevk aldım ve onlara bilimsel yanıtlar vermeye çabaladım. Belki de bu yüzden fizik üzerine yazdığım kitaplarla Madonna'nın seks üzerine yazdığı kitaplardan daha çok kitap sattım.

Milyonlarca yıl insan türü hayvanlar gibi yaşadı. Ancak sonra bir şey oldu tüm hayal gücümüzü ortaya çıkaran. Konuşmayı ve dinlemeyi öğrendik. Konuşma fikirlerin iletişimini sağladı, insanlığın birlikte çalışıp imkansız şeyler başarmasını da…

Sessiz insanlar en gürültülü zihinlere sahiptir.

Eğer uzaylılar bizi ziyaret ederse sonuç; Kolomb Amerika’ya ilk ayak bastığında Yerli Amerikalıların durumu nasılsa, bizim de durumumuz öyle olur. Bu yüzden istenmeyen durumlarla karşılaşmamak için, kendimizi daima geliştirmeliyiz.

ÖDÜLLERİ

Adams Prize (1966)

Eddigton Medal (1975)

Maxwell Medal and Prize (1976)

Heineman Prize (1976)

Hughes Prize (1976)

Ras Gold Medal (1985)

Albert Einstein Medal (1979)

CBE (1982)

Wolf Prize in Physics (1988)

Prince of Asturias Award (1989)

Copley Medal (2006)

Fundamental Phyiscs Prize (2012)

BBVA Foundation Frontiers of Knowledge Awards (2015)

BİLİMSEL ÇALIŞMALARI

Temel çalışma alanı evrenin prensipleri üzerinedir. Roger Penrose ile birlikte Albert Einstein'in uzay-zamanını(Space-time) kapsayan Genel Görelilik Kuramı'nın genelleştirerek Her Şeyin Teorisi'ne giden yolun açılmasının gerektiğini düşünerek bu alana yoğunlaştı. Tekillik(Singularity) Teorisi bu amaçla ortaya kondu. Buna göre tekillik nedir?

Sorunun cevabı sonsuz kütleyi; son derece küçük bir alanda tutan tek boyutlu bir nokta olmasıdır. Tekillik içinde yerçekimi teorik olarak sonsuza ulaşır ve uzay-zamanı sonsuz şekilde büker. Tekillik noktasında bilinen fizik kuralları tamamen kaybedilir. Bu çalışmayla Roger Penrose ve Stephen Hawking Tekillik noktasını kanıtlayarak Büyük Patlama Teorisinin'nin öne sürdüğü büyük patlamadan önce evrenin bir tekillikten ibaret olduğunu öne sürmüşlerdir. S. Hawking bir diğer çalışması olan Hawking Radyasyonu'nu ise söyle açıklar:

Kara delikler birbirinin zıttı olan negatif ve pozitif atomları ayrıştırıyor ve farklı davranışlara sokuyordu. Bir kara delik negatif atomları kendine çekerken pozitif atomları ise itiyordu. Bu, pozitif atomların saf enerjiye dönüşümüne kadar enerji üretmesini sağlıyordu. Bu enerji yüzünden tekilliğe dik bir açıyla gözlemlenen ışımalar Hawking Işımasıolarak adlandırıldı.