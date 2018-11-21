Dalgın işçi resmen bütün fabrikayı yerle bir etti

E-ticaretin ve üretimin zirve yaptığı Çin'de dalgın bir işçinin forkliftle yaptığı hata pahalıya patladı. Bir depoda çekilen kamera görüntülerinde, forklift sürücüsü yanlışlıkla devasa kutuların olduğu bir bölüme çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle diğer raflar da saniyeler içinde yıkılıyor.

Çin’de çekilen görüntüler sosyal medyada kısa sürede paylaşım rekoru kırdı… Olay bir fabrikanın deposunda yaşandı. Forkliftle koridorda duran eşyaları almak üzere hareket eden işçi, forkliftin hızını doğru ayarlayamayınca devasa kolilerin olduğu bir bölüme çarpıyor.

Çarpmanın etkisiyle önce metrelerce yüksekteki koliler devriliyor ve daha sonra bütün raflar teker teker yerle bir oluyor. Forklift sürücüsü kolilerin altında kalırken, çekilen görüntüler sonrasında depoda çok büyük zarar meydana geldiği açıklandı. İşçinin sağlık durumu ile ilgili bir açıklama yapılmadı.

Sosyal medyada en az yarım milyon insan tarafından izlenen görüntülerin hangi şirketin deposunda gerçekleştiği konusunda bir açıklama yapılmazken videoyu izleyenler, işçiyi savundu. Bazı kullanıcılar, “Eğer depolama sistemi bu kadar çabuk çöküyorsa burada sorun işçide değildir” yorumunu yaptı.