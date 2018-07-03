Dans videosuyla fenomen olacaklardı… Saniyeler sonra öyle bir şey oldu ki…

Sosyal medyada son günlerde yayılan bir görüntü anne terliğinin evrensel olduğunu gözler önüne serdi. Kızlarının dans ettiği video sırasında odaya dalan anne, terliğini kaptığı gibi harekete geçiyor.

Bir dönem sosyal medyada hızla yayılan twerk dansı videolarına bir yenisi daha eklendi. İspanya’da çekildiği düşünülen videoda iki genç kız kameranın karşısına geçerek dans etmeye başlıyor.

Kıvrak hareketlerle hünerlerini sergileyen kızlar, o sırada hiç beklemedikleri bir misafirle karşıya karşıya kaldı. Müziğin sesini duyan ve odaya dalan anne, kameranın kayıtta olduğundan habersiz çılgına döndü.

Bir elinde çamaşır sepeti, diğer elinde terlikle odaya dalan anne, kızlarına terlikle vurmaya başladı. Kızlar panik halinde kaçmaya çalışırken, annenin çamaşır sepetini de elinden düşürmemesi dikkat çekti.

Dans hünerleriyle fenomen olma hayali kuran kızlar, annelerinin odaya girmesiyle tahminlerinin dışında bir şekilde fenomen oldu.