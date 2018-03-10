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Dansçı kadın at üstünde yarı çıplak gece kulübüne daldı! Ortalık savaş alanına döndü

Florida'da bikinili bir dansçı kadın gece kulübüne at üzerinde girdi. Kalabalıktan ürken at kaçmaya çalışırken üzerindeki kadını yere düşürünce ortalık savaş alanına döndü.

android-time 17:53 10 Mart 2018
Haberler Dünya
Florida'da bikinili bir dansçı kadın gece kulübüne at üzerinde girdi. Kalabalıktan ürken at kaçmaya çalışırken üzerindeki kadını yere düşürünce ortalık savaş alanına döndü.

Florida’da bikinili bir dansçı kadın gece kulübüne at üzerinde girdi. Kalabalıktan ürken at ani bir hareketle kaçmaya çalışırken üzerindeki kadını yere düşürdü. Ortalık savaş alanına dönerken paylaşılan görüntüler tepki çekti.

BİKİNİLİ HALDE ATA BİNİP KULÜBE GİRDİ

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Florida’da bikinili bir dansçı kadın gece kulübüne at üzerinde girdi. Kalabalıktan ürken at ani bir hareketle kadını yere düşürdü.

ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

At kalabalıktan kurtulmak isterken etraftaki insanlar çığlıklar içinde kaçıştı.

GÖRÜNTÜLER TEPKİ ÇEKTİ

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Görüntülerin sosyal medya üzerinden yayınlanmasından sonra hayvan hakları aktivistleri atın gece kulübüne koyulmasına sert tepki gösterdi. Videonun yayılmasından sonra polisin soruşturma başlattığı belirtildi.

Son güncelleme: android-time 18:3310.03.2018
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