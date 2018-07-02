Dehşet evi! Aynı aileden 11 kişi gözleri bağlı ve asılmış halde bulundu

Hindistan'ın başkenti Delhi'de 10'u tavana asılı halde, birinin cesedi de yerde olmak üzere aynı aileden 11 kişi ölü bulundu.

Hindistan polisi, yerde uzanmış haldeki cesedin 70 yaşlarında bir kadına ait olduğunu söyledi. Tavana asılanların gözlerinin ve ellerinin de arkadan bağlı olduğu belirtildi.

Ölümlerin sebebi henüz bilinmiyor ama polis cinayet ihtimali üzerinde duruyor. Polisin yaptığı açıklamada ayrıca ailenin ‘mistik bir ayin yaptığına’ dair de kanıtlar bulunduğu ifade edildi.

Açıklamada, evde el yazısıyla yazılmış notlar bulunduğu ve bu notların ölümlerle bağlantılı bir takım ‘spritüel ve mistik uygulamalara’ işaret ettiği belirtiliyor.

Polis otopsi raporlarını beklerken ailenin komşuları sorgulanıyor ve bölgedeki kapalı devre kamera sistemindeki görüntüler inceleniyor.

AFP haber ajansına konuşan bir emniyet yetkilisi ne yaşandığını anlamak için ‘henüz çok erken olduğunu’ söyledi.

Yetkili, “Devam eden bir soruşturma var, henüz tüm ihtimalleri değerlendiriyoruz” dedi.

Racastanlı olan aile, 20 yıldan uzun süredir Delhi’nin Burari bölgesinde yaşıyordu. Aile fertleri oturdukları üç katlı binanın en alt katında iki dükkân işletiyordu.

Cesetler, Pazar sabahı süt almak için dükkâna giren komşuları tarafından bulundu.

BBC Hindu Servisi’ne konuşan Gurcharan Singh, “Dükkana girdiğimde tüm kapılar açıktı ve elleri arkadan bağlı cesetler tavandan asılı haldeydi” dedi.

Ölenlerin ikisinin erkek kardeş diğerlerinin de eşleri, çocukları ve yaşlı bir akrabaları olduğu belirtiliyor. Ailenin köpeği de evde canlı bulundu. Bölgeden bildiren BBC Hindu Servisi ölümlerin mahallede büyük şaşkınlık yarattığını aktarıyor. Yerel medyaya konuşan bölge halkı ve yakınları, ailenin mutlu bir aile olduğunu ve bölge halkıyla kaynaştığını söyledi.