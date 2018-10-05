Deprem, tsunami ve volkan vurdu… Tüyler ürperten iddia

Deprem, tsunami ve volkan felaketlerini ardı ardına yaşayan Endonezya'da tüyleri ürperten bir iddia ortaya atıldı. Depremin şiddetinin en yoğun yaşandığı Palu'da 1000'den fazla kişinin halen enkaz altında olduğu düşünülüyor. Yapılan son açıklamalara göre ise ölü sayısı 1558'e ulaştı.

Endonezya Ulusal Afet Yönetimi Ajansı (BNPB) Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, bölgeden gelen raporlara göre, binden fazla kişinin enkaz altında kaldığının tahmin edildiğini söyledi. Yerel kaynaklara göre enkaz altında kalan kişilerin hükümetin yaptığı konut dev projesindeki binalarda olduğu belirtildi. Nugroho, arama kurtarma çalışmalarının aralıksız sürdüğünü ancak her geçen gün ümitlerin tükendiğini belirtti. Bölgede felaket nedeniyle yaklaşık 70 bin ev hasar görürken, oluşan maddi hasarın 658 milyon dolara ulaştığı kaydedildi. Sulawesi Adası’nda cuma günü 7.5 büyüklüğünde deprem ve ardından tsunami meydana gelmişti. BNPB’nin verdiği son bilgilerde, deprem ve tsunamide ölenlerin sayısının bin 558’e yükseldiği belirtilmişti. Öte yandan uluslararası birçok yardım kuruluşu felaketzedeler yardımlar göndermeye devam ediyor.

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