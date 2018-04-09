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Dev balina kıyıya vurdu… İçinden çıkanlar şoke etti

İspanya'nın güney sahillerinde dev bir balina kıyıya vurdu. Balinanın otopsisinde midesinden çıkanlar şok etkisi yarattı.

Sozcu.com.tr
android-time 16:39 9 Nisan 2018
Haberler Dünya
Dev balina kıyıya vurdu… İçinden çıkanlar şoke etti
İspanya'nın güney sahillerinde dev bir balina kıyıya vurdu. Balinanın otopsisinde midesinden çıkanlar şok etkisi yarattı.

İspanya’nın Murcia şehrinde 10 metre uzunluğunda, altı ton ağırlığında bir erkek ispermeçet balinası kıyıya vurdu. Balinanın otopsisini yapan uzmanlar, dev deniz canlısının ölüm nedeninin midesindeki plastik maddeler olduğunu açıkladı.

Balinanın midesinden çıkarılan plastikler.

Balinanın midesinden çıkarılan plastikler.

Balinanın sindirim sistemi organlarından 29 kilo plastik poşet, su şişesi, konserve kutusu, balık ağı gibi maddeler çıkarıldığı belirtildi.

Bölgedeki bir çevre örgütünde çalışmalar yapan Consuelo Rosauro, The Telegraph’a yaptığı açıklamada “Birçok deniz hayvanı çöplere hapsolmuş durumda. Yuttukları bu plastikler onları ölüme götürüyor” dedi.

Son güncelleme: android-time 16:4109.04.2018
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