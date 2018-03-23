Dev satışın ardından CNN’den ilk açıklama geldi

Doğan Medya Grubu’nun Demirören grubuna satış sürecinin başlamasının ardından CNN Türk’ün durumu hem Türkiye'de hem de ABD'de gündem oldu Amerikalı haber kanalı CNN, Amerika’nın Sesi Türkçe Bölümü’ne yaptığı açıklamada grubun yeni sahipleriyle görüşeceklerini bildirdi.

1999 yılında yayın hayatına başlayan ve dünyanın en ünlü haber ağı CNN ve Doğan grubunun işbirliğiyle kurulan CNN Türk, CNN kanalının sahibi olan Turner Medya şirketinin İspanya'da kurduğu CNN+ kanalından sonra dünyadaki ikinci ortaklığı olarak ilan edilmişti. Kanal, CNN logosuyla birlikte CNN Türk adı altında Doğan Medya Grubu çatısı altında yayınlarını sürdürüyor.

CNN Türk'ün de dahil olduğu Doğan Medya Grubu'nun Demirören Grubu'na satış görüşmelerinin başlamasının ardından Amerika'nın Sesi'nden Mehmet Sümer'e bilgi veren CNN International Başkan Yardımcısı Jonathan Hawkins, “Kanalın yeni sahipleriyle satış işleminin etkilerini görüşmek üzere uygun zamanda bir araya geleceğiz” dedi. Hawkins ayrıca CNN Türk ve Turner Medya ilişkisi hakkında yanlış bir algı oluştuğunu, Turner'in CNN Türk kanalında bir hissesinin bulunmadığını belirtti.

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Mevcut anlaşma kapsamında CNN Türk'ün tamamen ayrı bir kanal olduğunu belirten Hawkins, “CNN Türk uluslararası ağımız ve işbirliklerimizden biri olarak, mevcut bir lisans anlaşması uyarınca, CNN logosunu ve bizim ürettiğimiz bazı içerikleri kullanıyor” dedi. CNN International Başkan Yardımcısı, anlaşmanın geleceğine ilişkin olarak şu aşamada bir yorum yapmadı.