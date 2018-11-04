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Devlet Başkanı’ndan kabine toplantısı öncesi olay yaratan hareket: Halter kaldırdı

Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov kabine toplantısı öncesinde altından yapılmış bir halter barını kaldırdı, bakanlar ayakta alkışladı.

Sozcu.com.tr
android-time 09:02 4 Kasım 2018
Haberler Dünya
Devlet Başkanı’ndan kabine toplantısı öncesi olay yaratan hareket: Halter kaldırdı
Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov kabine toplantısı öncesinde altından yapılmış bir halter barını kaldırdı, bakanlar ayakta alkışladı.

Türkmenistan devlet televizyonu Altın Asır kanalında yayınlanan görüntülerde Berdimuhamedov toplantı masası etrafında Türkmen bakanlar tarafından alkışlanırken altından yapılmış halter barı olduğu düşünülen metal bir çubuğu kaldırıyor. Devlet Başkanı’nın barı kaldırdıktan sonra gülümserken, kabine üyeleri ayakta alkışlıyor.

Sosyal medyada viral olan görüntü birçok kişi tarafından tepkiyle karşılandı. Türkmenbaşı’nın ülkede düzenlenen uluslararası halter şampiyonası nedeniyle bu görüntüyü verdiği belirtildi.

Gurbangulu Berdimuhamedov, 2006 yılında vefat eden ve kendisini ömür boyu devlet başkanı ilan eden Saparmurat Niyazov’un yerine devlet başkanı olarak göreve geldi.

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