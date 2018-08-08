Devlet Başkanı’nın yemin töreninde şemsiye krizi

Kolombiya'da geçtiğimiz ay yapılan genel seçimlerdne zaferle ayrılan ve Kolombiya'nın devlet başkanı olan Ivan Duque Marquez, yemin töreniyle görevine başladı. Başkent Bogota'da yağmur altında başlayan yemin töreni sırasında yeni First Lady'e bir korumanın şemsiye tutması, aynı platformdaki kabine üyeleri ve başkan yardımcısı tarafından tepki çekti.

Geçtiğimiz hafta Venezuela Devlet Başkanı Maduro’ya suikast girişimi sonrasında Venezuela liderinin suçladığı Kolombiya’da devlet başkanı Ivan Duque Marquez resmen göreve başladı. Dün başkent Bogota’daki yemin törenine katılan Marquez, yağmur altında Bolivar Meydanı’na kurulan platform üzerine çıkarak yemin etti. Fakat yemin töreni öncesinde ilginç bir görüntü ortaya çıktı… Kurulan sahne üzerine dizili sandalyelere oturarak Marquez’i bekleyen kabine ve Marquez’in eşi First Lady Maria Juliana Ruiz arasında şemsiye krizi yaşandı. Bütün devlet görevlilerine şemsiye dağıtılırken First Lady için bir polisin görevlendirilmesi ve bu kişinin etkinlik boyunca yağmur altında şemsiye tutması tepki çekti. EPA’nın geçtiği fotoğraflarda başta Kolombiya Devlet Başkanı Yardımcısı Marta Lucia Ramirez ve eşi Alvaro Rincon başta olmak üzere yabancı devlet adamlarının yan gözle First Lady’e baktığı görülüyor. Yemin töreninin ardından devlet başkanı halkı ve davetlileri selamladıktan sonra devlet başkanlığı sarayında aile fotoğrafı çektirdi.