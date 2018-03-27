NATO’dan Rusya’ya diplomat yaptırımı

İngiltere ve Rusya arasında başlayan diplomat krizi dün AB ülkeleri ve ABD'ye de sıçramıştı. AB ülkeleri ve ABD, İngiltere'ye destek çıkarken, bugün NATO'dan da açıklama geldi. NATO genel sekreterinin yaptığı açıklamaya göre 7 Rus diplomatın akreditasyonu iptal edildi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ittifakın genel merkezinde bulunan 7 Rus diplomatın akreditasyonlarını iptal ettiğini açıkladı. Stoltenberg, alınan kararın İngiltere’nin Salisbury kentindeki sinir gazı saldırısı sonrası müttefiklerin güvenlik kaygılarını yansıttığını söyledi.

Alınan ek önlemler kapsamında, Rusya'nın NATO temsilciliğinin kapasitesinde de sınırlamaya gidildi. Bu çerçevede Rusya'nın misyonunda çalışabilecek azami kişi sayısı 30'dan 20'ye düşürüldü. Stoltenberg ayrıca Rusya’nın 3 diplomat için yaptığı akreditasyon başvurusunu da onaylamadığını duyurdu.

Stoltenberg, atılan son adımların Rusya’nın NATO üyesi ülkelerde yürüttüğü istihbari faaliyetlerin kısıtlanması anlamına geldiğini ifade etti.

İrlanda ve Moldova da katıldı

Öte yandan, eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızının zehirlenmesi nedeniyle Rus diplomat ihraç edecek ülkeler arasına İrlanda ve Moldova da katıldı.