Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Kıbrıs’ta sondaj çalışmaları için tarih verdi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) haklarının korunması için gerekli tedbirlerin alındığını vurgulayarak, Türkiye'nin sondaj faaliyetlerine sonbaharda başlayabileceğini belirtti.

Çavuşoğlu ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Dışişleri Bakanlığı Resmi Konutu’nda ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de hidrokarbon arama faaliyetlerine ne zaman başlayacağına ilişkin bir soruya, “Bu bölgede, Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin ekonomik alanı var. KKTC’nin de kıta sahanlığı ve karasuları var. Biz her ikisinin korunması için KKTC’nin de talebi üzerine gerekli tedbirleri her zaman aldık ve alıyoruz” yanıtını verdi.

Bu bölgede daha önce Türkiye’nin bazı sondajların başlamasını da engellediğini hatırlatan Çavuşoğlu, “Şimdi biz de platform aldık ve sondajlara başlayabiliriz. Bunun hazırlığını Enerji Bakanlığımız gayet güzel yapıyor. Hazine ve Maliye Bakanımız olan Berat Bey özellikle bu platformun alınmasında büyük gayreti oldu ve gerekli hazırlıkları yaptılar. Sonbaharda böyle bir sondaj başlayabilir” diye konuştu.

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TARAFLAR İZMİR’DE BİR ARAYA GELECEK

Çavuşoğlu, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de sondaj yapabilecek ülkelerin şirketleriyle Avrupa Birliği (AB) ile ve garantör Yunanistan ile de bu konuyu görüştüğünü, yarın Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias ile İzmir’de bir araya geleceğini belirtti.

Kocias ile Kıbrıs meselesi dahil bazı konuları gayriresmi bir şekilde de zaman zaman görüştüklerini vurgulayan Çavuşoğlu, yarınki görüşmede de bu konuları ele alacaklarını kaydetti.

Çavuşoğlu, Rum tarafının hem çözüme yanaşmadığını hem de Kıbrıs Türk halkının haklarını görmezden gelerek tek taraflı faaliyetlerde bulunduğuna dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bunun kendilerine bir faydası yok. Böyle devam ederlerse biz de her türlü tedbiri alacağız, almaya da devam edeceğiz. Sondajlara da başlayacağız. Biz de Kıbrıs Türk halkının hakkını, ekonomik çıkarlarını elbette koruyacağız ama Doğu Akdeniz’de Türkiye Cumhuriyeti’nin de hakları var. Bu hakkımızı da elbette arayacağız ve gereğini de yapacağız.” AA