Dışişleri Bakanlığı: Endişeyle karşılıyoruz

Dışişleri Bakanlığı Ukrayna'ya ait gemilere ateş açıldığı ve yaralılar bulunduğu yolundaki haberlerin endişeyle karşılandığını açıklarken, Ker Boğazı'ndan geçişlerin engellenmemesi gerektiğini duyurdu.

Rusya, ilhak ettiği Kırım yarımadası açıklarında dün Ukrayna donanmasına ait üç gemiye ateş açarak el koyarken, olayın ardından kapattığı Kerç Boğazı’nı bu sabah yeniden deniz trafiğine açmıştı.

Yaşanan gerilime ilişkin yazılı bir açıklama yapan Dışişleri Bakanlığı, “Azak Denizi ve Kerç Boğazı'nda yaşanmakta olan gelişmeleri ve artan gerginliği takip ediyoruz. Bu çerçevede Ukrayna'ya ait gemilere ateş açıldığı ve yaralılar bulunduğu yolundaki haberleri endişeyle karşılıyoruz” dedi. Açıklamada “Karadeniz’e kıyıdaş bir ülke olarak Kerç Boğazı’ndan geçişlerin engellenmemesi gerektiğini vurguluyoruz” ifadesini kullanan Dışişleri Bakanlığı, sağduyu ve itidal içinde hareket edilerek gerginliğin tırmandırılmaması çağrısında bulundu.