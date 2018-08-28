Son dakika: Dışişleri Bakanlığı’ndan Macron’a sert yanıt

Ankara ile Paris arasında Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un açıklamalarıyla başlayan gerilimle ilgili Dışişleri Bakanlığı bir son dakika açıklaması yaptı. Yapılan açıklamada, 'Ülkemizin Avrupa karşıtı olduğunu söylemek gerçekle örtüşmüyor' denildi.

Dün Fransız diplomat ve yetkililerle bir araya gelen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa’nın Türkiye ile ilişkinin sağlamlaşması gerektiğini söylerken, “Erdoğan’ın Türkiyesi Mustafa Kemal’in dönemindeki Türkiye değil. Ama Türkiye ile yeni bir tip ilişki tesis edilmeli” demişti.

Macron, “Türkiye Cumhurbaşkanı Avrupa karşıtı görünen pan İslamcı gündemini her gün yeniden teyit ederken dürüst ve açık bir şekilde Türkiye’nin AB üyeliği hakkında konuşmaya devam edebileceğimizi düşünüyor muyuz? Dolayısıyla AB üyeliği değil de stratejik ortaklık inşa etmek lazım. Bu iki güç kolektif güvenliğimiz için önemli olduğundan Rusya ve Türkiye ile stratejik ortaklık lazım, onların Avrupa ile bağlı olması lazım” ifadelerini kullanmıştı.

Macron’un bu sözlerine Ankara’dan çok sert yanıt geldi. Dışişleri Bakanlığı, “Ülkemizin Avrupa karşıtı olduğunu söylemek gerçekle örtüşmüyor. Macron’un Türkiye’nin AB süreciyle ilgili açıklamalarını derin teessüfle karşılıyoruz. Türkiye AB’ye tam üyelik yolunda ilerlemeye kararlıdır” açıklamasını yaptı.