Dışişleri duyurdu Paraguay’da bir ilk

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’nin Paraguay’la temaslarını arttırma çalışmaları kapsamında Asuncion Büyükelçiliğinin açılmasına yönelik hukuki işlemleri tamamladığını ve Armağan İnci Ersoy’un ilk Büyükelçi olarak belirlendiğini açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Latin Amerika ülkeleriyle temaslarına ilişkin açıklama yayımladı. Açıklamada, Latin Amerika ve Karayipler bölgesine yönelik açılım politikası kapsamında Paraguay'la temasları ve işbirliğini arttırma yönünde adımlar atıldığı belirtilerek, “Bu çerçevede, Sayın Bakanımız 73. BM Genel Kurulu marjında Paraguay Dışişleri Bakanı Luis Alberto Castiglioni ile New York'ta bir araya gelmiştir. Görüşmede Türkiye ile Paraguay arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi hususunda karşılıklı siyasi irade teyit edilmiştir” denildi.

Türkiye'nin Asuncion Büyükelçiliğinin açılmasına yönelik hukuki işlemlerin tamamlandığının ifade edildiği açıklamada, Armağan İnci Ersoy'u ilk Büyükelçimiz olarak belirlendiği kaydedildi. Paraguay tarafının gerekli işlemleri yakın bir zamanda tamamlamasının beklendiği de açıklamada yer aldı. İHA