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Dışişleri İran’daki saldırıyı kınadı

Dışişleri Bakanlığı, 24 kişinin öldüğü İran'daki terör saldırısını kınadı. Bakanlık İran halkı ve hükümetine başsağlığı diledi.

android-time 17:32 22 Eylül 2018
Haberler Dünya
Dışişleri İran’daki saldırıyı kınadı
Dışişleri Bakanlığı, 24 kişinin öldüğü İran'daki terör saldırısını kınadı. Bakanlık İran halkı ve hükümetine başsağlığı diledi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İran'ın Ahvaz şehrinde bir askeri geçit töreni sırasında gerçekleştirilen terör saldırısı sonucunda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığının büyük üzüntüyle öğrenildiği vurgulanarak, “Bu menfur terör saldırısını şiddetle kınıyoruz. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifa diliyoruz. İran halkına ve Hükümetine içten başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz” denildi.

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