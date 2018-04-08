Dışişleri: Kimyasal saldırıyı kınıyoruz

Suriye'de yaşanan kimyasal saldırı sonrasında Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Dışişleri Bakanlığı, "Duma'ya düzenlenen kimyasal saldırıyı kınıyoruz. Saldırıyı rejimin düzenlediği yönünde güçlü şüpheler bulunuyor" açıklamasını yaptı.

Suriye’nin Duma kentinde dün yaşanan kimyasal saldırı sonrasında Ankara’dan tepki geldi. Saldırının ardından ABD Dışişleri Bakanlığı, saldırının sorumlularının durdurulması gerektiğini açıklarken, Rus yetkililer, saldırının arkasında Esad rejiminin olmadığını iddia etmişti.

Bu gelişmeler yaşanırken, Dışişleri Bakanlığı bugün bir açıklama yaptı. Duma’da çok sayıda çocuğun da etkilendiği saldırı hakkında Dışişleri Bakanlığı, “Kimyasal saldırıyı kınıyoruz. Saldırıyı rejimin düzenlediği yönünde güçlü şüpheler bulunuyor” açıklamasını yaptı.