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Dışişleri’nden ABD’ye sert tepki

Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Orta Doğu politikasıyla ilgili olarak açıklamada bulundu. ABD'nin Filistin Kurtuluş Örgütü temsilciliğini kapatma kararının tarafsızlığa aykırı olduğu ifade edildi.

android-time 14:32 11 Eylül 2018
Haberler Dünya
Dışişleri’nden ABD’ye sert tepki
Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Orta Doğu politikasıyla ilgili olarak açıklamada bulundu. ABD'nin Filistin Kurtuluş Örgütü temsilciliğini kapatma kararının tarafsızlığa aykırı olduğu ifade edildi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD’nin Washington’daki Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Temsilciliği’nin kapatılması kararını endişe verici olarak nitelendirdi ve kararın ABD’nin Ortadoğu barış sürecinde “tarafsız konumunu yitirdiğinin bir başka göstergesi” olduğunu belirtti.

ABD’nin, Filistinli liderlerin İsrail ile barış görüşmelerine yanaşmamalarını gerekçe göstererek Filistin Kurtuluş Örgütü’nün (FKÖ) Washington'daki ofisini kapatma kararı aldığı açıklanmıştı.

Konuyla ilgili soruya yazılı yanıt veren Aksoy, “Washington’da yerleşik FKÖ Temsilciliği’nin kapatılması kararı endişe vericidir ve ABD’nin Ortadoğu barış sürecinde tarafsız konumunu yitirdiğinin bir başka göstergesidir. Bu karar iki devletli çözüm vizyonunun tahrip edilmesi yönündeki teşebbüsleri cesaretlendirmekten başka bir amaca hizmet etmeyecektir” dedi.

Aksoy, Türkiye’nin Filistin meselesine adil ve kalıcı bir çözüm bulunması yönündeki uluslararası çabaları desteklemeye devam edeceğini belirtti.

Son güncelleme: android-time 16:0111.09.2018
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