Doğum günü hediyesiyle milyoner oldu

Kanada'da bir genç kızın, 18.yaşını kutlamak için kendisine aldığı piyango biletine büyük ikramiye vurdu.

Quebec eyaletinde yaşayan Charlie Lagarde isimli kız, bileti bir şişe şampanya ile birlikte 14 Mart günü aldı. Bir milyon Kanada doları (yaklaşık 3 milyon TL) kazanan Lagarde’a paranın teslimi konusunda seçenek de sunuldu.

Buna göre, genç kıza, parayı tek seferde ya da hayatı boyunca her hafta bin dolarlık ödemeler şeklinde alma hakkı tanındı. Bir finansçıya danışması sonrası genç kız haftalık 1000’er dolarlık ödemeyi tercih etti. Çünkü bu sayede ikramiyenin vergisinden de kurtuldu.

Kanada medyasına açıklama yapan piyango kurumu sözcüsü Patrice Lavoie, “Bu ödemeler vergilendirilmeyeceği için, yıllık 100 bin dolardan fazla maaş alıyormuş gibi olacak ki, bu bir genç kız için hayata oldukça iyi bir başlangıç demek” diye konuştu.

Hayatında aldığı ilk bilete ikramiye çıkan genç kız, parasını, eğitim ve seyahat etmek için kullanacağını da söyledi. (BBC Türkçe)